Muchas personas estacionan en doble fila porque tienen que hacer una parada de unos pocos minutos. Sin embargo, no todos conocen a fondo el nivel legal de esta ley de tráfico y es necesario, porque aunque sea algo normalizado no tiene que ser legal.

Ante esta duda recurrente, la respuesta corta y simple es un claro no. Los agentes de tráfico deberán multarte, siempre y cuando así lo consideren, si dejas tu coche en doble fila. Da igual si solo has estado 10 segundos estacionado como si has estado 5 minutos. Por ello, la multa sería de unos 100 euros por dejar el coche en doble fila.

No obstante, los agentes de tráfico podrán ser benevolentes contigo si tu historia les convence, ya que existen ocasiones en las que aparcar en doble fila es la única solución posible. Así pues, la decisión final será de los agentes, pero debes saber que no es legal estacionar en doble fila, aunque pongas las luces de emergencia.