La multa inimaginable que pueden ponerte al tener el coche aparcado: hasta 500 euros

Como la gran mayoría de conductores de nuestro país seguro que más de una vez has dejado tu coche en doble fila para hacer cualquier recado o recoger a algún amigo, y lo cierto es que puedes ser multado por ello.

Por lo general, según el Reglamento General de Circulación no está permitido estacionar tu coche en doble fila, pero puedes hacerlo si permaneces en el interior de tu vehículo y sin obstaculizar la circulación a los demás. Eso sí, el tiempo que estés parado no puede en ningún caso superar los dos minutos si no quieres que te multen.