La localidad madrileña de Leganés cuenta con unas pocas rotondas verdaderamente llamativas, desde una con un dragón en su interior hasta otra con forma de montaña rusa. Sin embargo, una de las más extravagantes es una con ‘Las Meninas’ creadas por Máximo Riol. Lo más impactante está debajo de sus faldas, ya que puedes diferenciar a la menina del menino.

No salimos de la Comunidad de Madrid, porque si hablamos de extravagancia no se puede obviar, porque es difícil, al osito verde de la localidad de Boadilla del Monte. Recuerda a los clásicos ositos Haribo de gominola, aunque esta rotonda parece casi un visitante extraterrestre. No será la más agraciada, pero no puedes parar de mirar a ese osito, aunque de pequeño tiene poco.