La tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y el nuevo paso parece que sería que los coches incorporen radares para avisar a la policía. Parece algo descabellado, pero la empresa Ford ha pedido una patente de esta tecnología.

No obstante, para que esto se cumpla se deben cumplir una serie de factores que no son fáciles de sortear, ni mucho menos. Además, tampoco se sabe con exactitud para qué ha pedido Ford esta patente, ya que no hay muchos detalles al respecto.

Lo que sí está claro es que de seguir adelante con todo esto, los conductores particulares podrían llegar a convertirse en verdaderos radares móviles y casi en policías de tráfico.