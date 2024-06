La mayor parte de estas sanciones en Madrid provienen de infracciones graves y muy graves . A pesar de que las multas por estacionamientos prohibidos disminuyeron, las sanciones por no usar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil aumentaron en un 27% y 33%, según indica el informe de AEA , respectivamente. Asimismo, las multas por utilizar el móvil al volante y por exceder los límites de velocidad también incrementaron.

Pese a que Madrid espera recaudar mucho dinero en multas de tráfico, no es la ciudad en la que más va a recaudar por habitante en cuanto a las multas. Esa ciudad será Palma de Mallorca, la cual tiene unos registros esperados de casi 75 euros por persona. No obstante, Madrid no se queda lejos y estará en 63 euros por persona.