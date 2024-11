Volkswagen Golf: Las 20 versiones más memorables de un clásico atemporal

Volkswagen no solo revolucionó el mundo automotriz con el Golf como modelo compacto, sino que pronto utilizó su plataforma para explorar tecnologías de propulsión alternativa . Así, apenas dos años después del lanzamiento de la primera generación, nació el Elektro-Golf , el primer Golf eléctrico. Aunque sus cifras, casi 30 CV y una carga doméstica de 12 horas, estaban lejos de los estándares actuales, este modelo experimental marcó un hito al apostar por la movilidad cero emisiones décadas antes de que fuera una tendencia.

El Volkswagen Golf nació con una vocación deportiva y desde el principio se planteó su homologación para competiciones de la FIA . En 1980, el Golf GTI Grupo 4 ‘Pierburg’, patrocinado por esta marca, compitió con homologación de Grupo 2, logrando destacados resultados en rallys , como un quinto puesto en el Rallye de Montecarlo con Per Eklund y Hans Sylvan al volante. Sin embargo, ya en 1975, un prototipo del GTI, con matrícula WOB – VP 70 y motor de 100 CV , había sido utilizado como ‘pace car’ en Nürburgring , luciendo franjas negras en sus laterales.

El Golf no siempre ha estado ligado a ediciones con mayor tecnología o que pretenda batir récords, sino que muchas veces tiran más por el lado estético. Así pasó con el Cabriolet Austria, ya que era un Golf GTI Cabriolet de 2013 pintado con los colores nacionales de Austria. Además, a esta versión le siguieron otras como GTI Wolfsburg Edition (380 CV), GTI Dark Shine (395 CV), GTI Heartbeat (400 CV), GTI First Decade (410 CV), GTI Next Level (411 CV) y GTI Aurora (380 CV).