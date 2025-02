Sin embargo, en este aspecto siempre ha salido a la palestra el caso de Alemania . El país teutón es envidiado por muchos por su famosas Autobahn , en las cuales no hay un límite de velocidad concreto , solo cifras recomendadas. Es posible que más de una vez hayas pensado, de forma lógica, que los alemanes corren de lo lindo en sus carreteras.

En otras palabras, en esta región de Alemania la gran mayoría de los coches no iba a una velocidad extremadamente rápida , por lo que no corren tanto como se piensa. Sin embargo, es cierto que los fines de semana los alemanes pisan un poco más el acelerador, porque los sábados y domingo el 79% de los vehículos eran los que circulaban a menos de 130 km/h.

De igual forma, los datos dejan claro que los alemanes ni mucho menos corren a velocidades extremas en las Autobahn, sino que hasta a menos de la recomendada. ¿La razón? Pese a que no hay una respuesta clara en el estudio, puede darse por dos cuestiones.

La primera, que los alemanes usan el control de crucero, lo cual les permite no superar nunca los 130 km/h. Como segunda razón, podría ser que los precios de la gasolina no son especialmente baratos, por lo que puede ser una reacción a ese aumento. De lo que no cabe duda es que ese estereotipo de los alemanes, quizás, habría que guardarlo en un baúl.