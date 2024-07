Una medida que prácticamente obligará a estos conductores a no beber nada de alcohol si van a conducir. Además, las multas oscilarán entre los 500 y 1.000 euros , una razón más para no beber si vas a conducir.

No obstante, este cambio todavía no es oficial, pero se hará efectivo dentro de muy poco. Además, se trata de una reducción que también busca seguir concienciando a todos los conductores a no beber ni una sola gota de alcohol si vas a coger el volante.