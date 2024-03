Como te hemos contado en alguna ocasión, la modificación de los vehículos es una de las pasiones que los amantes de los coches tienen en común. Muchas personas cambian las llantas de su coche , ponen un alerón a su vehículo para darle un toque un poco más agresivo o lo adornan con pegatinas personalizadas de distintos tamaós. Sin embargo, estas modificaciones (también conocidas como “ tuning ”) no siempre están avaladas por la DGT o las ITV , y en el caso de las pegatinas también podrías darte un susto.

Cuando pasas la ITV lo normal es que examinen tu coche a fondo para asegurarse de que está en el estado correcto , pero esto no es todo: los técnicos de la ITV también suelen comprobar que los elementos estéticos de tu coche están homologados y cumplen con la normativa. Estas son las partes que puedes modificar:

Seguro que más de una vez has pensado en ponerle alguna pegatina a tu vehículo o incluso la has colocado sin pensar que puede llegar a tener consecuencias. Por lo general, muchos conductores colocan algún adhesivo de la ciudad o comunidad autónoma de la que proceden, de marcas relacionadas con el mundo del motor o incluso de su propio equipo de fútbol (los más atrevidos).

Hay pegatinas de todos los colores y tipos, pero dependiendo de dónde la coloques puedes llevarte o no una multa. En el caso de los adhesivos no hay problema en que estén colocados en el chasis (siempre que no tapen las matrículas ni sean reflectantes) pero si hablamos de los cristales hay excepciones que debes tener en cuenta.

Por muy pequeñas que sean, si las pegas en tu parabrisas delantero o en el cristal trasero, no deben interferir con la visión que tengas de la carretera ni ser un problema a la hora de identificarte desde fuera, por lo que te recomendamos que los pongas en el marco del cristal. En el caso de las pegatinas pequeñas no suele haber problema (aunque siempre hay excepciones), pero si tienes colocado en tu cristal una de un tamaño considerable los Agentes de Tráfico podrían multarte si lo consideran necesario o podrías no pasar la ITV hasta que quites el adhesivo.