Como habrás podido ver en la calle la popularidad de los patinetes eléctricos ha crecido notablemente en nuestro país durante estos últimos años, por lo que la legislación ha tenido que endurecerse para que estos vehículos puedan circular sin crear problemas en las ciudades, llegando a barajarse hasta la creación de una ITV para estos vehículos. Como es normal, no todo el mundo conoce la normativa a fondo y algunas personas se han sorprendido últimamente cuando han tratado de subir al transporte público con sus patinetes eléctricos y no les han dejado. Si no sabes si en tu ciudad está prohibido, a continuación te traemos las ciudades que plantean restricciones a este tipo de vehículos.

Vehículos de Movilidad Personal

Según la DGT, un Vehículo de Movilidad Personal (más conocido como patinete eléctrico o VMP) es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Estos patinetes, al ser eléctricos, entran dentro del grupo de los vehículos a los que les corresponde el distintivo medioambiental de cero emisiones, pero no tendrás que llevar el adhesivo correspondiente en él como si de un coche se tratase. Lo que sí que debes tener claro es que no puedes circular con ellos por la acera, sino que debes hacerlo por los carriles bici o por la calzada si no quieres recibir una multa.

ITV para los patinetes

Para poder regular la circulación de estos vehículos y asegurarse de que son seguros para quien los conduce, la DGT y AECA-ITV están planteando llevar a cabo una Inspección de Vehículos de Movilidad Personal con más de 30 puntos de revisión entre los que destacan los siguientes:

Comprobación de la velocidad , verificando que sea entre los 6 y los 25 kilómetros por hora .

, verificando que sea entre los . La frenada , realizándose la prueba con un frenómetro , GPS y/o con distancias de medición previa.

, realizándose la prueba con un , GPS y/o con distancias de medición previa. La batería y el cableado, comprobando si hay golpes en la batería y en la carrocería, así como el estado del cableado, si hay batería supletoria y el voltaje de la misma.

¿En qué ciudades está prohibido?

En cuanto al uso del transporte público, no debes olvidar que actualmente que en muchas ciudades está prohibido subir a un autobús con un patinete eléctrico, así como en las líneas de Metro y de Renfe Cercanías. Estas son las restricciones en diferentes comunidades:

Andalucía : Prohibición en autobuses, Metro y Cercanías .

: Prohibición en . Cataluña : Prohibición en autobuses, Metro y Cercanías .

: Prohibición en . Islas Baleares : Prohibición en autobuses, Metro y trenes .

: Prohibición en . Madrid : Prohibición en autobuses, Metro y Cercanías .

: Prohibición en . País Vasco: Prohibición en autobuses, Metro y Cercanías.