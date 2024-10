Sin embargo, las líneas amarillas son también de las más comunes y no todos saben sus significados, ya que pueden ser continuas, discontinuas, en zigzag o sobre una cuadrícula. Por ello, es preciso explicar qué hace o dice cada una de esas líneas .

Mientras que, si son discontinuas, podrás parar en dicha zona, pero no estará permitido aparcar. En cuanto a las que están en zigzag, no son tan comunes en las carreteras, pero la norma es bastante clara, ya que no se podrá aparcar. Estas líneas en zigzag vienen a decirnos que es una zona reservada para vehículos especiales como los autobuses o coches de carga y descarga, entre otros.