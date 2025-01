En efecto, el famosísimo videojuego de coches se puede practicar . Es cierto que las acrobacias, los saltos y el nitro no están presentes, pero los balones gigantes y los coches sí. Tampoco es nuevo ver cómo el fútbol y automovilismo se unen , ya pasa con muchos equipos que están patrocinados o que viven, literalmente, del deporte rey.

En este lugar llevan desde el año 2013 organizando un partido que se asemeja mucho al videojuego. De esta forma, se juega el partido cuatro contra cuatro con dos excavadoras que hacen de porteros . Esto es así por una razón, ya que la empresa que hace posible este evento tan carismático es Fastracs Excavation Inc que se dedica al sector de la construcción.

Si alguna vez estabas jugando con tus amigos al Rocket League y fantaseabais con hacerlo de verdad , estáis de suerte. Cierto es que el viaje no es corto, ya que el desplazamiento es hasta Nueva York , concretamente al pueblo de Red Hook .

Por otra parte, el partido se desarrolla en una explanada en la que, realmente, no hay prácticamente seguridad. No existe demasiada información al respecto, pero los coches que se emplean son bastante viejos y casi que para llevarlos a un desguace, por lo que no darán mucha pena las abolladuras.

Es preciso mencionar que se trata de algo totalmente público, es decir, al que le apetezca participar puede hacerlo sin problemas. Además, es un evento perfecto también para aquellos que no se atrevan a coger el volante, porque suelen poner los conocidos ‘food trucks’ de Estados Unidos.