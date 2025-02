Si alguna vez has visto una señal de radar de color amarillo en la carretera y te has preguntado qué significa, no eres el único. La DGT ha introducido esta señal en varias vías, pero pocos conductores conocen su verdadero propósito. ¿Es un simple aviso, una nueva forma de sanción o un método para mejorar la seguridad vial?

Los radares fijos y los de tramo deben estar señalizados siempre, pero los móviles no tienen esa misma obligación. Sin embargo, la señal de tráfico amarilla de radares sí que puede hacer un llamamiento a que existe uno de estos tipos de radares.