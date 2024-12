Griffiths: “No es justo que pongan un arancel al Cupra Tavascan”

El presidente de Seat S.A., Wayne Griffiths, siempre se ha mostrado confiado en el futuro y mucho más teniendo una marca como Cupra en su negociado. La consolidación de la compañía en el seno de la marca española no es más que el reflejo de una apuesta pasional, rebelde y totalmente vinculada al la industria en España.

Hace unos días, los miembros del jurado de The Car Of The Year, tuvimos la oportunidad de charlar con él en exclusiva sobre el futuro y sobre el hecho de que el Cupra Terramar esté entre los 7 finalistas al premio en su edición 2025.

¿Una buena noticia tenerlo en la lista final, no?

En 2021 Cupra fue finalista de The Car Of The Year con el Formentor y en ese momento, éramos una marca muy joven. En 2022, con volvimos a estar en la lista de los siete mejores con el Cupra Born, y fue también una gran sorpresa. Desde entonces hemos crecido. Y este año volvemos a estar ahí con el Cupra Terramar. Espero que a la tercera vaya la vencida. Hemos conseguido estar tres veces en la lista corta y creo que es remarcable para una marca que solo tiene seis años. Lanzamos la marca en 2018 con una gran ambición de desafiar a los fabricantes convencionales. Recuerdo que muchas personas entonces pensaban que estábamos locos. ¿Lanzaríamos la marca? Pero ahora, 750.000 coches más tarde, creo que probablemente estemos escribiendo historia del automóvil.

Han crecido rápido...

Sí.Somos una de las marcas más desafiantes, que realmente está desafiando a las marcas convencionales. Ya no somos un bebé. No solo estamos creciendo en las ventas y en el número de mercados en los que vendemos, también estamos creciendo nuestra gama. Empezamos con el Cupra Ateca, luego el Cupra Leon, el Cupra Fomentor, el Cupra Born, ahora tenemos el Cupra Tavascan, y hoy tenemos finalista del COTY al Cupra Terramar. Tenemos una gama de producto completamente abierta, como prometimos en 2018. Pero la cosa de crecer, no es hacerse viejo, es hacerse mayor. No vamos a perder este espíritu joven, rebelde. Necesitamos apelar a un público más amplio, de gente más joven, y creo que el Terramar es un gran paso en esa dirección. Entrando en uno de los segmentos que más rápido crece en Europa, que nos ayudará a crecer nuestras ventas, a crecer nuestra gama. Eso representa el Terramar, crecer, seguir creciendo.

¿Por qué tiene que ser Car Of The Year?

Creo que porque es una mezcla de casi todo lo que la marca apunta. En términos de diseño, creo que tiene un diseño excelente. Tiene un muy buen dinamismo. Es un coche ideal para el mercado de hoy en día. Creo que va a tocar un punto clave y un lugar esencial en el mercado en este momento, mientras avanzamos hacia la electrificación, que es nuestro objetivo claro en Cupra.Habla de electrificación.

¿Estamos allí o aún queda?

Queremos avanzar hacia la electrificación, claro. Pero cuando solo el 10% del mercado en Europa en este momento es el coche eléctrico, y en España solo el 5%, todavía tenemos que reaccionar a las exigencias de los consumidores. Y los consumidores y los clientes que están ahí están pidiendo coches eficientes, sostenibles, con emisiones bajas, con motores híbridos enchufables, con motores de híbridos.Por eso creo que el Cupra Terramar, con toda la variedad de motores que ofrece, en particular con los dos motores de híbrido enchufable. Disponen de 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, y es un punto que pienso que le aportan un buen diferencial. Pienso que es un modelo de éxito. ¿Por qué deberíamos ganar? Pienso que los clientes van a enamorarse del Terramar, lo percibimos. Solo con los pedidos que llevamos hechos está claro que el coche ya es un gran éxito, al menos en el mercado, y obviamente querríamos que se convierta en el Car Of Te Year.

En Cupra se decidió que el futuro es eléctrico. ¿Por qué se apuesta tanto por el Terramar, que no dispone de versión 100% eléctrica?

Está claro que sorprende a mucha gente pensar que dijimos que siempre vamos a lanzar solo coches eléctricos, y de repente llegamos con un híbrido enchufable. El tema es que tenemos que reaccionar a lo que los clientes nos están pidiendo.Tenemos un SUV crossover completamente eléctrico con el Cupra Tavascan, que es un coche fantástico. Tenemos el Cupra Born, otro coche completamente eléctrico. Y estamos preparando Martorell para el futuro, para democratizar y emocionar con la electrificación lanzando próximamente el Cupra Raval. En nuestra fábrica, todo está cambiando. Estamos construyendo una gran planta de ensamblaje de baterías que ya está lista, con los edificios en funcionamiento. He estado en las líneas en las que nos estamos preparando para la primera producción del Cupra Raval. Puedo decir que ya hemos producido completamente el primer Raval en esta línea. Así que el futuro es, en el largo plazo, claramente, completamente eléctrico. Pero en el medio plazo, todavía tenemos que responder a este 90% del mercado que está pidiendo otros tipos de coches. Coches eficientes, híbridos y también híbridos enchufables. Y tenemos que dar una respuesta allí también. Por eso ofrecemos ambas tecnologías como reacción a lo que los clientes nos están pidiendo.

¿Habrá alguna versión más potente del Terramar?

Tenemos una versión de híbrido enchufable de altas prestaciones con 270 CV o 272 CV. Y una versión TSI también con 260 CV. Creo que los coches que tenemos son ideales, pero nunca son suficientes, y para mí tampoco. No puedo esconderlo, se me ha pasado por la cabeza poner el motor de 5 cilindros con 400 CV. Creo que el Terramar también necesita más potencia, una versión más cañera.Es por eso que he estado empujando desde el primer día con el Terramar para conseguir un motor más grande. Puedo decir que estamos trabajando en un coche con más de 300 CV en el Terramar para que llegue en los próximos años. Mi sueño sería poner el motor de 5 cilindros en el Terramar, pero el problema es que ese 5 cilindros no está adaptado para la normativa EU7, y eso lo hace difícil. Pero al menos habrá una versión de altas prestaciones con más de 300 CV.

¿Cupra ha despegado como esperaba?

Tenemos una gran ambición. Hemos anunciado que queremos ir a los Estados Unidos y estamos trabajando en esa dirección. Estamos trabajando en la próxima generación de coches completamente eléctricos y nuevos modelos que continuarán provocando y desafiando lo convencional. Así que todavía hay mucho que esperar de CUPRA. El Terramar comparte la tecnología y la plataforma con Audi y se construye en Györ, en Hungría. Hay muchas similitudes tecnológicas con Audi, sí, pero creo que todos los vehículos que hacemos en Cupra son diferentes. El diseño, obviamente en términos de tecnología, compartimos la escala y las plataformas del Grupo Volkswagen, pero creo que nuestros ingenieros adaptan cada vehículo que hacemos, incluso si está basado en la tecnología del Grupo Volkswagen, lo hacemos de una manera que se sienta más Cupra y se conduzca más como un Cupra. Y creo que lo hemos logrado con el Terramar.

¿El Terramar podría ser un candidato para el mercado estadounidense en los próximos años?

Creo que para los Estados Unidos necesitamos, obviamente, no solo coches europeos, sino coches que van a encajar en los Estados Unidos y que podemos vender en todo el mundo. Así que estamos trabajando en un coche crossover más grande, pero también creo que el Terramar podría ser una oportunidad para el mercado estadounidense, en particular si pudiéramos desarrollar el coche de energía híbrido enchufable para ese mercado. Así que nuestro futuro posible compañero para ese viaje sí, puede ser el Terramar, pero todavía estamos buscando una gama para los Estados Unidos, y tenemos que ser muy cuidadosos en esa decisión, porque no solo tenemos que hacer coches europeos y venderlos en los Estados Unidos. Necesitamos asegurarnos que este coche también sea aceptado en los Estados Unidos, pero creo que el Terramar podría ser una oportunidad. Tengo que decir que la aceptación en Los Ángeles fue fantástica.

¿Cuáles serían los siguientes pasos para desarrollarlo aún más?

Estados Unidos son un gran paso y una gran inversión para nosotros. Pero también miramos en otros mercados como Taiwán y a Asia. Creo que el crecimiento global será importante para dar esta credibilidad como una marca globalmente fuerte. La siguiente generación de coches eléctricos será clave porque queremos demostrar que pueden ser sexys, divertidos, con un gran diseño.Si queremos hacer de Cupra una marca icónica en el futuro, necesitamos iconos de marca también. Continuaremos trabajando con algunos coches muy icónicos. No puedo decir más.... Y sí, me hubiera gustado hacer el Dark Rebel. Los modelos deportivos son mi sueño. Me gustaría muchísimo poder hacer el coche, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es crecer la gama con más coches de volumen, y hacer dinero para financiar todas las inversiones que necesitemos.

¿Podemos esperar un motor diésel en el Terramar?

Creo que necesitamos motores muy eficientes en el Terramar y hoy tenemos el motor plug-in hybrid. Se pueden comparar las emisiones de un motor híbrido enchufable con un diésel, pero creo que la tecnología híbrido enchufable, especialmente con el rango de 100 kilómetros, es mucho más eficiente en la utilidad diaria. He hablado con algunos clientes sobre el tema. Porque, si solo conduces en un ambiente urbano, probablemente no tienes que repostar, a no ser que hagas viajes más largos. Creo que la tecnología híbrido enchufable es tan conveniente en este momento de transición que es mejor que nos centramos en eso que en un modelo diésel. Pero si el mercado sigue pidiendo un diésel, es algo que tenemos que mirar en el futuro. Por supuesto.

¿La bajada en la demanda de los coches eléctricos ha ayudado a mantener la marca Seat para más tiempo?

El año que viene habrá nuevas versiones del Ibiza y del Arona. Obviamente, como Volkswagen y todos los demás, queremos extender los ciclos de vida de esos productos. No solo con la norma de emisioes Euro 7, sino también mirando la hibridación, porque es lo que falta en los modelos híbridos. Eso es algo que estamos mirando. Pero, para ser claros, en el futuro no vamos a desviar la atención de la electrificación como objetivo. Eso es la realidad, pero lo único es que tenemos que ser flexibles en el camino. No podemos ser dogmáticos, no podemos forzar a los consumidores a conducir automóviles eléctricos.Cuando lancemos el Raval y creemos el clúster de vehículos eléctricos urbanos aquí en España, con el Skoda Epiq que se construirá con el Volkswagen ID2, creo que eso democratizará la electrificación. Tener automóviles eléctricos urbanos pequeños es clave, a 25.000 euros, y llegará. Pero, mientras tanto, tenemos que ofrecer ambas tecnologías. Y focalizar Cupra en modelos electrificados y Seat en modelos de combustión.

¿Podemos esperar una tecnología 4x4 durante el ciclo de vida del Tarramar?

Me gustaría eso. Sé que mi jefe de ingeniería está trabajando en prototipos para el plug-in híbrido, con posibilidades de 4WD y veremos a dónde llegamos.

¿Cuál es tu plan con el Tavascan si progresan las tasas a los vehículos procedentes de China?

No creo que podamos permitirles que se acaben poniendo. No creo que sea justo que los aranceles se pongan para coches como el Tavascan. Los aranceles llegan para evitar el dumping con coches baratos chinos en Europa. Pero el Tavascan no es un coche chino-eléctrico barato. El Tavascan es un coche español y europeo diseñado en base a una plataforma tecnológica de Volkswagen, construido en una fábrica en China propiedad de Volkswagen como fabricante europeo. Creo que somos muy europeos y estamos trabajando con Bruselas y con el gobierno, porque necesitamos una solución para el Tavascan, como otros fabricantes como Tesla han podido hacer. Estoy seguro de que llegaremos a una solución para el Tavascan.

¿Van a continuar evolucionando con la tecnología híbrida en los próximos años o se terminará en favor del 100% eléctrico?

Veamos dónde va el mercado. Espero que el mercado sea completamente eléctrico antes, porque creo que el planeta lo necesita. Para mí, no hay plan B para este planeta. Cuanto más rápido lleguemos a cero emisiones, mejor. Pero eso nos ayuda a hacer un buen paso adelante. Las emisiones en el híbrido enchufable son las más bajas después de los vehículos eléctricos. Creo que es bueno que tengamos ambos en la transición pero el objetivo, lo repito, tiene que ser llegar a la electrificación lo más rápido posible.

¿El Terramar canibalizará al Formentor?

Espero que no. Como dije, con el Terramar estamos creciendo. El coche es más alto, es un SUV. Es un coche más alto que el Formentor. Cuando entras en un Formentor estás abajo, como en un modelo deportivo compacto. Ese fue el éxito del Formentor. Era único en su segmento. Era un SUV pero manejaba como un coche deportivo. En la carretera, en la calle. El Terramar es un SUV con un diseño más coupé. Espero pueda seducir a los dos grupos de público. Creo que el cliente del Terramar podría ser más maduro en edad, pero no en mente, porque todos los clientes de Cupra son los que buscan algo diferente y desafían a lo convencional. Pero creo que el Terramar podría atraer a más clientes de edad. Tengo amigos de 58 años, pero todavía me siento muy joven. A algunos de mis amigos les digo que compren un Formentor, y luego viajan y dicen que el coche es genial pero que quieren algo más alto. Creo que el Terramar ofrecerá a esos clientes una buena respuesta y espero que no haya demasiado cannibalización o sustitución

¿Cuándo introducirán otra silueta diferente del SUV o de un modelo pequeño como Raval? ¿Habrá un Cupra Sedan?

Cuando miro el mercado de sedans en Europa y en todo el mundo, pienso que no sería mi prioridad. Vamos deliberadamente a SUV y crossover porque es donde está el mercado y es ahí, porque es lo que los clientes buscan. Pero como dije antes, si quieres mantener a Cupra como una marca de modelos brillantes, tienes que empezar a hacer coches icónicos desde el inicio, y que quizás con modelos que no se encuentran en ningún segmento. Hay que romper los segmentos. Como dije, me gustaría hacer un coche deportivo y me gustaría hacer el Dark Ravel. Pero estamos trabajando en otros coches que rompan los segmentos clásicos entre Sedan, familiar, SUV.Veremos oportunidades diferentes y estamos trabajando en algunos estilos muy provocadores que esperamos poder mostrar muy pronto.

¿El próximo Leon será un Cupra, un Seat o ambos? ¿En qué forma será el coche?

Vemos muchos crossovers eléctricos pero vehículos menos convencionales, a menos que sea el plan. El Cupra Leon y el Cupra Formentor están basados en la misma plataforma. Obviamente los extenderemos a los próximos años. Si queremos ir a los próximos años tendremos que cuidar esos coches y revitalizarlos. Así que creo que podemos esperar facelifts o mejoras en ambos para mantenerlos funcionando tanto como necesitamos. Pero después, la próxima generación de Leon será definitivamente eléctrica.

Antes mencionaste que el line-up del Cupra podría ser demasiado racional...

Pero nunca dejamos de soñar. Nunca dejamos de tener una ambición. Hay tantos coches emocionales que me gustaría hacer. Empezando con el Dark Rebel como coche deportiva. Pero también estoy desafiando al equipo buscando un tipo de coche de off-road, o cualquier coche eléctrico. Eso podría ser algo divertido. Sería un buen coche para Cupra. Sigo diciendo a Jorge Díaz, mi diseñador, ¿podría crear algo en una plataforma que funcione en esa dirección?

Creo que sería un cambio real. Muy emocionante, pero también podría funcionar en la ciudad. No estoy hablando de un coche para las playas. Estoy hablando de un coche abierto, un coche de buque, un coche eléctrico, cosas así. Tenemos muchas ideas. Muchas ideas locas. Pero tenemos que mantenernos enfocados. Tenemos que ser capaces de mantener la rentabilidad de las inversiones que estamos haciendo aquí en Martorell. Estamos invirtiendo 10.000 millones en electrificación. Estamos construyendo una nueva marca. Tenemos que tener en cuenta que cada inversión que hacemos tiene una recompensa. Porque sin la recompensa no podemos hacerlo. No podemos tomar demasiados riesgos. Tenemos que asegurarnos de que todos los coches funcionen en el mercado. Esto es como en la Copa del Mundo de Vela, no hay segundo puesto.