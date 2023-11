Sin embargo, esto no significa que debas descuidar tu propia seguridad , y es que la posición en tu asiento es probablemente mucho más importante de lo que crees . Para ello, la DGT ha querido hacer una serie de recomendaciones para que te coloques adecuadamente .

Aunque no lo creas, la multa por no llevar el cinturón mientras se conduce es una de las más comunes en España, y es que aún hay muchos conductores que no están tan concienciados como deberían acerca de este elemento de seguridad y su importancia de cara a la posibilidad de tener un accidente con nuestro vehículo mientras conducimos.

El uso del cinturón en España es obligatorio salvo que estés maniobrando para aparcar tu vehículo, aunque hay otras situaciones en las que puedes no llevarlo puesto. Si eres de los que ni por las malas cede para ponerse el cinturón, debes saber que la multa a la que te enfrentas por no llevarlo es de 200 euros y 3 puntos de tu carnet de conducir.