El Reglamento General de Circulación cuenta con muchas señales de las que puede que no conozcas el significado completo, ya que muchas de ellas pueden llegar a ser muy parecidas. Sin embargo, hay algunas que no deberías olvidar, como es el caso de la señal R-120. Si no la conocías, a continuación te contamos en qué consiste esta señal y por qué deberías saber su significado.

Zonas de Bajas Emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llevan ya unos años restringiendo el tráfico a algunos vehículos y convirtiendo el centro de algunas ciudades en lugares en los que (teóricamente) el tráfico es más fluido y la contaminación es menor. Aunque hasta el momento las restricciones no eran tan duras, desde el pasado 15 de enero ya hay algunos coches que no pueden circular por las ciudades si no quieren recibir una multa pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? El precio a pagar es de 200 euros (100 si es pronto pago). No obstante, en algunas ciudades como Madrid el Ayuntamiento ha establecido un periodo de aviso que se extenderá hasta el 30 de junio para el resto del municipio (sin incluir la almendra central o la M-30), por lo que si evitas estas dos zonas no recibirás multas.

La señal R-120

Aunque es probable que ya la conozcas e incluso la veas a diario, para muchas personas esta señal es completamente nueva, por lo que no está de más recordar su significado. Básicamente se trata de una señal que prohíbe pasar a los vehículos de motor que no tengan una de las etiquetas medioambientales incluidas en su parte inferior. La ley que regula las ZBE permite a los Ayuntamientos elegir qué vehículos pueden o no circular por estas zonas, aunque como mínimo restringen el paso a los que no tengan la “pegatina” medioambiental de la DGT debido a su antigüedad. Así, si tienes un vehículo que no tiene pegatina o tu etiqueta medioambiental no te permite entrar en determinadas partes de la ciudad, te recomendamos que respetes la señalización y si no quieres recibir una multa, ya que las ciudades cuentan ya con numerosas cámaras que controlan las matrículas de los vehículos en estos aspectos.

Excepciones para las ZBE