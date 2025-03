Pese a que no se sabe la fecha exacta en la que entrará esta nueva tasa, seguro que más de uno y de dos se está haciendo esa pregunta de cuantas cervezas podrás tomarte . La respuesta no es sencilla , porque no solo depende de los grados de alcohol que tenga la bebida, sino que entran en juego otros aspectos como el peso, la edad y la estatura .

Ahora bien, en el caso de los hombres, con una sola lata de cerveza pesando 70 kg estarías sobrepasando el límite en 0,21, mientras que si pesas 90 kg darías 0,28. Por lo tanto, tomándote dos latas de cerveza las tasas serían de 0,43 y 0,55 respectivamente. Por tanto, si bebes una copa de vino de 100 ml pesando 70 kg darías 0,16 y con un peso de 90 kg sería de 0,2.

No obstante, estas marcas no son un dato exacto siempre, las circunstancias y el contexto dependen de cada persona. No es lo mismo beber con 25 años que con 60 ni pesar 68 kilos que 98. Por ello, no son datos que debas tomarte a la ligera y, de hecho, la idea de la DGT es lograr que no te bebas ni una sola gota del alcohol si vas a coger el volante.