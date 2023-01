$!ZBE Sevilla 2023: ¿Qué coches pueden circular? ¿Cuáles son las restricciones?

Cabe destacar que todos los vehículos mencionados tienen permiso para acceder sin ninguna restricción de lunes a viernes (no festivos) en horario de 07:00 a 19:00 horas. Fuera de dicho horario, así como los sábados, domingos y días festivos, no se aplicará ningún tipo de restricción, por lo que todos los vehículos, incluidos los más contaminantes que no tienen etiqueta de la DGT, podrán acceder, estacionar y circular libremente por el interior de las ZBE.