Descubrimos el secreto de los neumáticos Michelin

Elegir un neumático no es tarea fácil para el comprador. Es uno de esos productos en los que no se percibe una diferencia fácilmente reconocible y en los que el precio, o la oferta del día, suele ser el criterio más utilizado. Detrás de un neumático existe un proceso de fabricación muy complejo y tecnológico , y Michelin eligió la mejor manera que existe para podernos argumentar el porqué de su liderazgo tanto en ventas como en calidad, llevándonos a la factoría que posee en Aranda del Duero , especializada en la fabricación de neumáticos de vehículos de gran tamaño, concretamente de camión, autobús, autocar y metro .

Nos mostraron todo el proceso de fabricación desde el principio hasta el producto terminado final , pudiendo comprobar de primera mano la importante automatización de los flujos de producción . Pero sobre todo la relevancia que le dan al control de la calidad de todo el proceso , arrancando desde la producción de las propias materias primas. Sirva de ejemplo la indicación que nos dieron de no tocar bajo ningún concepto las varillas metálicas con las que fabrican los aros que integran los neumáticos, puesto que cualquier mínimo resto de grasa puede impedir una correcta fijación de los materiales y producir un neumático que dé problemas de cara al futuro.

No voy a describir todo el proceso productivo de las carcasas de los neumáticos, porque no es cuestión de aburrir al personal, pero allí donde otras marcas terminan Michelin sigue afinando e incluyendo capas de materiales. Sí, en efecto, por fuera todos los neumáticos son iguales, pero es importante conocer todo lo que hay detrás. Por ello, Michelin no duda en garantizar que sus neumáticos mantienen todas sus cualidades hasta el final de su vida útil.

Son capaces hasta de producir neumáticos “vivos”, que al ir desgastándose el dibujo aparece una nueva estructura que sustituye a la anterior, ya desgastada, prolongando con ello la vida del neumático. Todo ello producto de un proceso muy complejo a la hora de la cocción final.

Por otra parte, y en relación con los neumáticos de camión, la marca cuenta con Michelin Connected Mobility, una solución integral que permite a las flotas de camiones operar de forma más segura, eficiente y sostenible mediante la conexión de los neumáticos con la incorporación de un chip en cada uno de ellos. Gracias a una combinación de soluciones relativas a la gestión de neumáticos, tecnologías y algoritmos propios para recopilar información, este sistema ayuda a las empresas que lo integran a ahorrar costes, siendo mucho más sostenibles y eficientes. Lo interesante es que se adaptan a las necesidades de cada compañía, ya que no todas persiguen los mismos objetivos. Unas buscan mayor eficiencia en le consumo, otras llegar antes a destino, o transportar la mayor cantidad de carga posible.

La factoría de Aranda produce todas las gamas Michelin en el mundo del camión. También fabrican los neumáticos de Metro con los que equipan instalaciones como el tren T4 aeropuerto Madrid, Metro de Paris, el de Santiago de Chile, México DF... Son muy curiosos puesto que pueden parecer muy similares al neumático de camión, pero la zona de contacto es completamente diferente. No llegan a ser “slicks”, pero casi.