Michelin, el Fort Knox de los neumáticos

El Centro de Experiencias Michelin Almería no tiene nada que envidarle a Fort Knox, por lo menos en lo que a seguridad se refiere. De hecho, muchos de los habitantes de la localidad andaluza, desconocen la existencia de este laboratorio de neumático, de reconocida fama mundial. Estos días están de cumpleaños, ya que hace cincuenta años que llegaron a Almería , y ahora es el momento de dar a conocer lo que están haciendo. En Neomotor hemos sido uno de los pocos afortunados que hemos pasado un día visitando las instalaciones , y está claro que ha sido una experiencia extraordinaria. En el mundo existen nueve centros de innovación como este, siendo el de Almería uno de los más destacados a nivel mundial .

El CEMA, que es como se conoce el centro, está integrado en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, pero si no sabes que está ahí, es muy complicado localizador a pie de calle, y solo desde las alturas puedes calibrar su envergadura. Ocupa cuarenta y cinco mil hectáreas, algo más de siete mil campos de fútbol, y podríamos decir que se divide en dos partes. Una de ellas son las pistas en donde se realizan las pruebas, con más de cien kilómetros de pistas que reúnen todas las condiciones para hacer las pruebas. Lo mejor, es que todas las pistas son adaptables, en función de los requerimientos de los clientes, por lo que es difícil, por no decir imposible, que haya dos pistas exactamente iguales. En el CEMA no se limitan a los neumáticos de obra civil, ya que también analizan neumáticos para los trenes de aterrizaje de los aviones y, por supuesto, neumáticos para turismos. De hecho, durante nuestra visita, había un grupo de turismos, de diferentes marcas, haciendo pruebas de sonido en una de las pistas.