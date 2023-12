JLR reimagina su futuro hacia el lujo moderno eléctrico

Entrando ya en clave puramente económica el que las limitaciones de suministro de componentes sigan solucionándose ha permitido aumentar las entregas de vehículos, con más de 168.000 pedidos de clientes al final del trimestre, de los que Range Rover, Range Rover Sport y Defender siguen representando una parte importante, con un 77% de la cartera total.

Retos importantes, como la electrificación de toda la gama, no exentos de problemas estructurales que las autoridades deben solventar, para seguir en la buena senda de conseguir ser una sociedad neutra en emisiones de carbono. No en vano en palabras del propio Luis Antonio Ruiz: “Los vehículos eléctricos no arrancan principalmente por una cuestión de precio”. Las ayudas no se perciben como tales lo que frena su evolución.