“Mazda es una marca para gente que sabe apreciar el diseño, la ingeniería y las sensaciones al volante”

Hay que tener en cuenta que existen dos ‘europas’: la del norte y la del sur, con dos velocidades de electrificación completamente distintas. España apenas tiene un 5.5% de penetración de vehículos eléctricos , y Noruega alcanza ya el 85%. Es decir, que si no tienes una estrategia de producto muy diversificada es imposible atender todas las necesidades de los distintos mercados. Por ello es importante no sólo centrarse en los eléctricos, sino también en los modelos de combustión .

- Se dice que Mazda ha llegado tarde a la electrificación, pero lo cierto es que en 2023 el 94% de sus ventas llevaban la etiqueta ECO o CERO, algo de lo que no pueden presumir otras firmas. ¿Va a mantenerse esa tendencia?

Es un placer y un honor , especialmente en estos momentos de crecimiento y buenos resultados que estamos viviendo. Mazda es una marca que me ha dado la oportunidad de crecer, de hacer cosas muy distintas y, sobre todo, de disfrutar ; y digo disfrutar con todo el sentido de la palabra.

Bueno, yo creo que sí porque el mercado va por ahí. Pero hay que tener en cuenta que has mencionado los dos modelos que son líderes en venta en toda Europa ; especialmente el CX-5 , que sigue siendo un producto actual y que se sigue vendiendo de maravilla. Pero como decía antes, una de las ventajas de Mazda es su diversidad , por lo que pronto pueden haber nuevos referentes.

- ¿Tiene algún coche favorito dentro de la actual gama de Mazda?

Pues sí, y es un coche del que no se habla mucho: el Mazda 3. Creo que refleja perfectamente los valores y el ADN de la marca. En primer lugar por su diseño, que recibió el premio al diseño más bonito del mundo. Además, creo que su aspecto no va a pasar de moda, algo que sólo sucede con los coches más icónicos. Son diseños eternos, y creo que con el paso de los años el Mazda3 se va a convertir en un clásico. Pero además tiene un comportamiento dinámico extraordinario, porque en Mazda sabemos que no solo se trata de hacer coches bonitos, sino que además sean dinámicamente excepcionales.

- ¿Y tiene algún favorito entre los históricos?

Claro que sí, el Cosmo Sport. Creo que su diseño es eterno y tiene una belleza inigualable. Además refleja muy bien la valentía de una marca, ya que introduce el motor rotativo en los años 60. Llegó al mercado diciendo: “Aquí estoy yo, un operador pequeño dentro del mercado con una tecnología radicalmente nueva”, y que a día de hoy sigue fascinando fundamentalmente a los ingenieros y a la gente que sabe realmente de coches. Es fascinante.