$!Más del 80% de las ciudades catalanas no tendrán ZBE el 1 de enero

En apenas cuatro días, 23 municipios catalanes ( 149 españoles ) deberían tener implementada una zona de bajas emisiones (ZBE) , de manera que los coches más contaminantes , los que no disponen de etiqueta ambiental de la DGT , no puedan entrar en los cascos urbanos. Eso es, al menos, lo que reclama la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y concreta el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, pero lo cierto es que el 1 de enero de 2023 , tan solo cuatro de estas ciudades tendrán en marcha el paraguas ambiental.

Tarragona, por ejemplo, se plantea empezar a realizar cambios, pero en ningún caso sancionará de entrada y el cambio de coche será, por ahora, voluntario. La idea es que todo esté desplegado -cámaras y marco sancionador incluido- a partir de 2025, aunque el año que viene ya se prevén restricciones en el núcleo histórico. Según cálculos municipales, el 34% de los vehículos matriculados en Tarragona no disponen de distintivo de la DGT. Según cálculos de MSI para Sumauto, tres de cada cuatro coches españoles no podrán circular por las ZBE ,y en plena crisis energética, y a las puertas de unas elecciones locales, mancillar los hábitos vinculados a la movilidad, los que sean, es un riesgo que no muchos alcaldes están dispuestos a asumir. Puede gustar que un alcalde luche contra la crisis climática. Pero puede que moleste un poco cuando afecta a la economía doméstica, incluso cuando conocemos los coches con etiqueta ECO más baratos para acceder a la ZBE.