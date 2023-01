$!¿Cómo reclamar la etiqueta medioambiental que la DGT no te da?

Hasta ahora, la pegatina medioambiental no era tan relevante. Excepto en Madrid , donde es obligatorio lucirla para entrar más allá de la M-30 , muchas ciudades han aplazado esa normativa. En Barcelona , por ejemplo, los radares se ocupan de leer la matrícula para detectar si pueden, o no, acceder más allá de las Rondas. Sin embargo, con la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones en más municipios, el distintivo pasa a ser clave para tu movilidad .

Si todavía no sabes qué pasará con los coches con etiqueta B o sin distintivo , puedes aclararte en este reportaje . Por suerte, muchas ciudades han decidido retrasar esa imposición por falta de tiempo e inversión para la detección y sanción del tráfico contaminante. Un tiempo de descuento que nos permite entender mejor el panorama y tomar decisiones, como la compra de un electrificado. Si estás pensando en esa opción, puedes descubrir los modelos híbridos e híbridos enchufables más vendidos en 2022.

Es más, en la r esolución publicada en el BOE sobre la catalogación medioambiental, se tendría en cuenta la norma Euro y no se habla de la matriculación . Es decir, en un principio se entendió la realidad del mercado del automóvil, que es: desde que se homologa una mecánica hasta que el coche es entregado, pasa un tiempo imposible de determinar. Por ese motivo, el distintivo de la DGT se basa en una fecha orientativa :

En este artículo te contamos cómo puedes pedir tu etiqueta de la DGT, pero lo más fiable es hacer una comprobación particular. Si has comprado el coche en España, o es de matriculación española, la ficha técnica es la opción más fiable para conocer la norma Euro del motor de tu vehículo. En caso de ser extranjero, comprado en Alemania por ejemplo, la ficha técnica puede basarse en la fecha de matriculación española y no sería fiable.