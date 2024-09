Tannistest: 31 candidatos a prueba para ganar el Car Of The Year 2025

Tic, tac.Tic, tac... el reloj para conocer al ganador de la presente edición de The Car Of The Year sigue descontando segundos. Si las autoridades y el tiempo lo permiten será en el marco del próximo salón de Bruselas (aún por confirmar) el 10 de enero de 2025. Para llegar a esta fecha y ganar, más de 50 vehículos tomarán parte este año en la contienda, y por primera vez Prensa Ibérica ha podido asistir a la prueba de la mayoría de los candidatos en Dinamarca, en el Tannistest. Probamos 30 modelos, algunos en exclusiva como el Renault 5, el Cupra Terramar, el Kia EV3, el Ford Capri, el Hyundai Inster, el Toyota Land Cruiser, el Opel Grandland, el mildhybrid del Alfa Romeo Junior y el Ford Tourneo Courier EV.

De todos los vehículos presentes en la edición de este año, el 61% eran coches 100% eléctricos, el 10% híbridos enchufables (PHEV), el 16% de gasolina (la mayoría microhíbridos), el 8% híbridos y el 5% diésel (sí diésel, porque sigue siendo una gran solución y en el The Car Of The Year apostamos por todas las tecnologías de movilidad).

Un total de 58 vehículos (entre eléctricos y enchufables) precisaron (obviamente) de recarga durante las pruebas. La organización proporcionó ocho puntos de carga rápida, cinco cargadores de 22 kW y cinco más de 11 kW, aunque en caso de precisar cargar rápidamente y su hubo ocupación máxima, los representantes de las marcas pudieron acudir a otros seis cargadores rápidos situados en la población de Tannisby.

El Tannistest es una prueba masiva en la que, en el ecuador de los lanzamientos del año, las marcas presentan a sus mejores modelos para aspirar al trono que en la edición 2024 se llevó el Renault Scenic. Organizada desde hace 46 años por el grupo nórdico de jurados de The Car Of The Year, los candidatos se someten a la prueba libre de los periodistas que se desplazan hasta la zona costera de Tversted, en la Jutlandia Septentrional de Dinamarca, a orillas del Mar del Norte.

En la edición de esta año del Tannistest participamos un total de 34 de los 59 jurados que en enero elegirán al ganador. La organización y las marcas ponen a disposición de los periodistas todos los vehículos (este año habia 78 unidades de los diferentes modelos para probar). Todos ellos llegaron al hotel Tannishus, en Tversted, a bordo de varios camiones portacoches desde diferentes puntos de Europa. En total los fabricantes desplazaron hasta Dinamarca a 124 ingenieros y responsables de comunicación para atender a las posibles dudas de los periodistas.

Durante casi una semana se sucedieron las pruebas, tanto por las carreteras de la zona entre los búnqueres de la localidad de Skajen y el faro de Rubjerg, como por las pistas del aeropuerto de Sindal y las playas de Tornby, Kjul y Tversted. Sí, habéis leido bien, las playas. Y es que en Dinamarca se puede circular legalmente por la playa respetando una velocidad máxima de 30 km/h. Eso sí, hay que tener en cuenta la marea, porque en alguna edición algún coche ha tenido que ser rescatado ‘in extremis’. Algún que otro bajo del coche sufrió más de lo previsto con el agua de mar.

La prueba en el aeropuerto de Sindal se ha convertido en una tradición en el Tannistest y esta año se pudieron probar allí la mayoría de los candidatos. Todos pasaron por el temido ‘test del alce’ en la que se colocan obstáculos y conos para simular una acción rápida e inesperada de cambio de dirección brusca. En la prueba todos los coches contaron con cinco ocupantes y ya os digo que en la parte trasera de algún modelo ese cambio brusco asegura algún que otro moratón. El test duró cinco horas y todos pasaron por el aro, con mayor o menor suerte.