Si alguna vez has sentido que aparcar en la ciudad es más difícil que encajar una pieza de Tetris en el último segundo, puede que necesites un coche más pequeño . Pero no cualquier ‘mini’, sino el más pequeño . En un mundo donde el tamaño suele ser sinónimo de poder, estos diminutos titanes del asfalto desafían las normas: son ágiles, económicos y perfectos para sortear el tráfico con la destreza de un ciclista.

Con la medalla de oro , el Kia Picanto es el coche más pequeño del mercado con sus apenas 3,59 metros de largo . Desde Kia definen este coche como diferente, nuevo y moderno al contar con una gran personalidad, pese a sus pocas dimensiones. Quizás, el apartado que no le hace mucha justicia al Picanto es su distintivo ambiental , porque cuenta con la etiqueta C de la DGT , pese a ser un modelo que contamina menos que otros coches ECO de gama alta.

Algunos coches que no han entrado en este listado es, básicamente, porque como tal no están considerados así. Por ejemplo, el Citroën Ami es uno de los vehículos más pequeños de todo el parque automovilístico con apenas 2,41 metros de largo. Sin embargo, al ser un cuadriciclo no puede entrar en un listado de coches al no ser considerado como un automóvil.