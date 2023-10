Mitsubishi Colt: La gama crece incorporando un excelente compacto

Tras la incorporación a su gama del nuevo ASX , gemelo del Renault Captur , Mitsubishi sigue ampliando la gama que oferta en Europa con su nuevo Colt , que no es otra cosa que un clon del excelente Renault Clio de última generación . A falta de un nuevo Outlander PHEV que veremos a primeros del año que viene -este sí de fabricación japonesa-, la actual gama Mitsubishi queda configurada con el urbano Space Star , el nuevo Colt que hoy les presentamos, el ASX y el Eclipse Cross PHEV . Con buen criterio, Mitsubishi aspira a vender el 1% del total de las ventas de nuestro país, lo que supone entre 9 y 10.000 unidades al año, de las que buena parte serán del ASX y de este nuevo Colt.

Centrándonos en la que ya es la séptima generación de este modelo -el último Colt se vendió en España entre 2004 y 2012- diremos que, a nuestro juicio, el Renault Clio actual es uno de los mejores vehículos del competido segmento B, tanto por diseño, como por comportamiento dinámico o por su relación precio/producto. Teniendo en cuenta que el Colt es, prácticamente igual-ambos se fabrican en la misma planta de Renault en Turquía-, salvo pequeños detalles en la parrilla y, lógicamente los logos de la marca en volante, parrilla, llantas, etc, ya está todo dicho; veamos pues cuáles son sus diferencias y por qué hay que optar por uno u otro modelo.

De entrada, Mitsubishi ofrece su Colt con el motor de acceso, un tricilíndrico de gasolina con 67 CV y cambio manual de cinco velocidades que Renault ya no vende en su Clio y que es una excelente elección en ámbitos urbanos e interurbanos -los largos viajes no son lo suyo-, además y como en todos los productos de la casa, el Colt cuenta con 5 años de garantía o 100.000 kilómetros -8 años ó 160.000 kilómetros para la batería del modelo híbrido gasolina/eléctrico-, asistencia en carretera incluida. La marca aún no ha comunicado el descuento comercial que tiene previsto para el Colt, pero si nos fijamos en el ASX veremos que sus precios son muy similares a los de su “primo” francés con algo más de equipamiento.