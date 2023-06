Nuevo Lexus LBX: acceso con estilo

Si Toyota está haciendo bien las cosas, que decir de su división de lujo Lexus que, en su frenética actividad, no deja de sorprendernos con sus vanguardistas creaciones. Cuando aún no se han acallado los ecos de su primer 100% eléctrico, el RZ , rompe tendencias con su seis plazas LM y su maciza silueta monovolumen, para continuar con el atractivo LBX que hoy les presentamos: un SUV compacto , muy enfocado al mercado europeo y con fuerte acento femenino que supone el nuevo nivel de acceso a la marca.

Simplificando al máximo las cosas, bien podríamos decir que un LBX -ojo, el segundo Lexus denominado con tres letras tras el fascinante LFA- no es más que la interpretación que hace Lexus del Toyota Yaris Cross , con el que comparte plataforma . Y no es poco, porque la base de partida ya es un coche excelente -podría liderar las ventas en nuestro mercado si hubiese unidades suficientes-, pero Lexus va mucho más allá, ya que el tratamiento aplicado es muy profundo.

Pasando al interior, no hay sorpresas, como bien dice la marca: “el lujo no está reñido con el tamaño”. Así, tanto por diseño, como por calidad de materiales, ajustes y acabados, éste LBX es 100% Lexus, lo que se traduce en uno de los mejores - si no el mejor- interior de su categoría. No hay mucho espacio disponible, ni un gran maletero -332 litros o 284 en las versiones con tracción total- pero cuatro adultos viajaran cómodos con su equipaje, en un ambiente exquisito y no faltan las dos enormes pantallas, una para la completísima y personalizable instrumentación de 12,3 pulgadas y otra central de 9,8 pulgadas para el infoentretenimiento.