El legado del Alpine de los 70 está protegido en este nuevo deportivo, pero no solo eso. Rendir homenaje al pequeño biplaza de chasis de acero tubular es una responsabilidad que han cubierto con sobresaliente, alcanzando una posición en la que rivalizan con un modelo de la talla del Porsche 718 Cayman . También podríamos compararlo con el recién presentado Toyota GR86 , porque el Mazda MX-5 se queda algo corto en cuanto a potencia y dinamismo. Todos ellos comparten un motivo de ser: la afición por conduci r. No son coches coherentes, funcionales y versátiles , están pensados para un fin y te lo vamos a contar.

No voy a negar que el tono Naranja Fuego de la unidad probada me descuadró en un inicio, acostumbrada como estoy a ver el Azul Alpine o el Blanco Irise. Son 1.963 euros extra por esta tonalidad que no te dejará pasar inadvertido y a la que fui cogiendo cariño con el paso de los minutos. El Kit Aero me impactó desde el principio y no solo tiene una función estética, también mejora la carga aerodinámica de un coche que solo pesa 1.184 kilogramos. Las llantas GT Race de 18 pulgadas de la unidad probada cuestan 779 euros.