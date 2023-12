Como ya sabemos, la velocidad es uno de los mayores peligros para los conductores en las carreteras, y la DGT suele hacerse eco de ello en sus numerosas campañas . No obstante, a pesar de ello, muchos españoles aún conducen sus vehículos más rápido de lo que deberían , y en países como Australia han decidido tomar cartas en el asunto . Te lo contamos todo más abajo.

Como ya sabrás, en España el carnet de conducir más solicitado es el permiso B, que autoriza a conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor. No obstante, puede que en el futuro las cosas cambien dependiendo de la potencia que tenga el coche de cada conductor.

Y es que, además de ser un gran peligro, el exceso de velocidad es uno de los mayores causantes de accidentes en las carreteras. Muchas personas conducen sin hacer caso a los límites permitidos, pero otras muchas también lo hacen por encima de sus capacidades, conduciendo vehículos que no saben controlar del todo debido a sus altas prestaciones.