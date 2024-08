Sin embargo, hacer esto puede suponer graves consecuencias en el motor del coche y perjudicar a la salud del vehículo . También tiene otros riesgos, aunque a veces no quedará otra que conducir en reserva.

Entrar en reserva significa que la gasolina del coche se está acabando, normalmente cuando salta el testigo al depósito le quedarán entre 5 y 10 litros. El objetivo de ello es avisar al conductor de que busque una gasolinera lo antes posible.

En los coches de gasolina conducir en reserva trae riesgos serios, como dañar la bomba de combustible. Al no tener casi gasolina, la bomba debe trabajar más de normal y eso puede hacer que se rompa o se sobrecaliente. Además, con poco nivel de gasolina todas aquellas impurezas del depósito es más normal que entren en el sistema, provocando obstrucciones.

Mientras que, en los diésel los problemas son bastante similares, aunque tiene mayores riesgos. Al conducir en reserva es más probable que entre aire en el sistema de nuestro coche, lo cual puede conllevar fallos en el sistema de inyección.

Por lo tanto, conducir en reserva por gusto no es recomendable. Si no queda otra porque te has despistado, entonces deberás ir con cuidado e intentar buscar rápidamente una gasolinera cercana.