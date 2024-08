Pese a que no está escrito de manera directa en las normas de conducción, conducir sin camiseta puede ser algo muy temerario . Hacer esta práctica tiene varios peligros, ya que la fricción del cinturón con la piel puede molestar mucho. Además, debido a las altas temperaturas , el interior del coche se sobrecalienta en exceso y el cinturón puede estar realmente caliente.

Por todo esto, conducir sin camiseta genera una serie de peligros que pueden entorpecer a tu conducción y esto mismo sí que es sancionable. Así pues, mejor conduce con la vestimenta adecuada para no tener riesgos mientras conduces ni llevarte una multa .

Si eres de los que le gusta fumar en el coche mientras conduces o tienes un amigo que se echa un cigarrillo y lo tira por la ventana , no es nada recomendable. Es una infracción que está duramente sancionada por la Guardia Civil , ya que la multa es de 200 euros y la retirada de dos puntos del carnet .

Cuando te vas de vacaciones sueles llevar el coche hasta arriba de equipaje y otros elementos. Sin embargo, debes saber que si toda esa carga no está bien distribuida la Guardia Civil te puede sancionar con hasta 500 euros de multa.

Para llevar correctamente todo el equipaje, las maletas y objetos pesados deben ir al maletero y las bolsas debajo de los asientos, pero no en el suelo. Así pues, asegúrate de no llevar mal la carga si no quieres llevarte una sorpresa.