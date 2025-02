De esta forma, podemos asegurar que tanto las gafas como las lentillas son legales , pero tu carnet de conducir es el que debe asegurarlo. Es decir, si tienes en tu permiso 01.01, esto significa que usas gafas , por lo que si te para un agente de tráfico y no las llevas puestas recibirás una multa de 200 euros .

En otras palabras, a la hora de la verdad es el carnet de conducir el que te ‘obligará’ a usar un elemento u otro. Es más, el código 01.06 da permiso a usar tanto gafas como lentillas, por lo que sería el más recomendado para el que suela utilizar ambos correctores de visión.

Además, los 200 euros de multa también te los podrán si no llevas nada. No son pocos los conductores que tienen un problema de visión bastante leve, pero no se ponen ni las gafas ni las lentillas, ya que hacen vida sin ellas. Sin embargo, si tu carnet lo especifica debes llevarlas puestas.

Otra duda bastante recurrente es la de si es sancionable no llevar gafas de repuesto. Esta cuestión suele rondar la cabeza de muchos conductores porque, antiguamente, sí que era obligatorio. Sin embargo, desde hace unos años ya no se pide, pero la DGT sí que recomienda llevarlas ante cualquier imprevisto.