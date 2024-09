Es muy curioso cómo han ido cambiando los coches , pero no solo en cuanto a equipamiento sino en el significado intrínseco de los mismos. En un inicio, los vehículos se concibieron exclusivamente para realizar distancias en menos tiempo y sin demasiados esfuerzos.

Es una app que tiene un funcionamiento interesante, ya que se puede usar tanto si el coche está parado como en marcha . No obstante, esto mismo ha generado cierto debate, ya que sería una enorme distracción volante , porque en un karaoke la clave está en ir leyendo la letra de la canción.

De esta forma, se consigue que esta idea se pueda llevar a cabo en todos los sentidos y no suponga una distracción al volante. Además, Ford ya ha confirmado que se pueden incorporar canciones, así que podrás cantar todos esos ‘temazos’ de tus listas de reproducción.

De momento, esta aplicación tan curiosa solo está disponible en los Ford F-150 Lightning de Estados Unidos. No obstante, no te sulfures, porque la marca ya ha confirmado que estará disponible en los Mustang Mach-E dentro de no mucho. Este coche se comercializa en Europa, por lo que acabará llegando a nuestro continente.