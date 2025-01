En las ciudades de España que cuenten con más de 50.000 habitantes se irá haciendo una realidad la implementación de las ZBE. Sin embargo, estas áreas están teniendo serios problemas para instalarse y con algún que otro debate.

Ya no solo es la ansiedad de los ciudadanos por adquirir un coche con etiqueta, sino que las grúas se están enfrentando a una nueva realidad: los vehículos de sus flotas sin el distintivo no pueden acceder a la ZBE. Es cierto que existe un truco para cambiar la etiqueta B por una C, aunque no todos pueden lograrlo.