No obstante, no todas las noticias son malas, ya que en estos estudios se asegura que dos de cada tres propietarios de vehículos con sistemas ADAS confían en ellos , y más del 75% los encuentra útiles, los quiere en su siguiente coche y se los recomienda a otras personas. Por ello, Carglass ha sacado 5 conclusiones de todos sus estudios:

Además, este organismo también asegura que únicamente el 20% de los conductores ha recibido alguna información y/o instrucción por parte del vendedor del coche. Todo esto genera un dato realmente preocupante, ya que más del 70% de los conductores no comprenden totalmente los sistemas y de los conductores a los que se ofreció formación y que la completaron, la mayoría declararon no estar satisfechos con el nivel. Por lo tanto, aquí hay un problema grave que se debe solucionar.

Los ADAS, aunque estén pensados para mejorar la seguridad de los conductores, también tienen ciertas limitaciones que muchos no conocen . Por ejemplo, en el estudio de Carglass se refleja que el 79% no sabía que los asistentes de ángulo muerto (BSA) no están diseñados para detectar vehículos que pasan a velocidades extremadamente rápidas .

Es más, casi un tercio de los encuestados desconocía que el asistente de mantenimiento de carril tiene numerosas dificultades para funcionar cuando las marcas del carril están descoloridas o no existen. Por ello, es preciso que se informe bien de todo este tipo de cuestiones que no muchos conocen.

Los conductores no son del todo conscientes que estos ADAS necesitan un mantenimiento que les permita funcionar como debe ser. Algunos son realmente básicos, como limpiar las cámaras o sensores. De hecho, seguro que no sabías que la frenada autónoma de emergencia automática (AEB) se basa en sensores o cámaras, pero no te preocupes porque estás dentro del 33% que no conocía este dato.

Con todo ello, los sistemas que mejoran la conducción son una poderosa herramienta en la seguridad vial, pero es igual de importante que los conductores estén informados. De nada o poco sirve incluir cada vez más y más tecnología si los usuarios no la entienden o no saben como funcionan.