Sin embargo, las alertas pueden jugarte mala pasada, porque si en una vía han sucedido muchas cosas tendrás el navegador lleno de estas señales . Tampoco se debe olvidar que Waze utiliza una actualización constante en tiempo real, lo cual puede generar un buen gasto de la batería. Por último, está pensada, exclusivamente, para conducir . Por tanto, si no dispones de coche y tienes que desplazarte en bicicleta, andando o en transporte público Waze pierde todo su sentido.

En este punto reside una de las mayores ventajas de Google Maps , porque no solo está centrado en la mera conducción, sino también en el propio turismo. De hecho, Maps sí que permite usarse si vas a ir en transporte público o andando , siendo una ventaja respecto a Waze.

Ahora, le toca el turno a Google Maps el otro gran favorito de los usuarios. En este sentido, la principal diferencia respecto a Waze es la interfaz. Si hemos mencionado que la de este último es más simple e infantil, la de Google Maps da un salto en este aspecto. Más formal y minimalista , pero también con más información relevante para el conductor como pueden ser restaurantes, monumentos históricos, centros comerciales, etc .

Por otra parte, Maps también tiene disponible una opción que se llama Mapas online, con la cual puedes usarlos en el extranjero si no tienes acceso a internet. Una función realmente útil de la que Waze no dispone. Ahora bien, la desventaja de Google Maps que más se puede señalar es esa falta de actualización al momento.

A Maps le lleva más tiempo actualizar la información del tráfico que a Waze, lo cual puede ser muy frustrante en ciertas situaciones. Además, tampoco dispone de ese carácter de red social, por lo que muchas veces no avisará de cosas importantes como obras o radares. De hecho, Maps no ofrece la ruta más corta, sino la que considera que es la más rápida, lo cual no es lo mismo.