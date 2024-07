Este fin de semana de julio es el más importante del Madrid Orgullo 2024 , ya que el sábado día 6 se realiza la manifestación, la cual discurre por las zonas principales de Madrid. Así pues, ahora te mostraremos las restricciones que habrá estos días en la capital para que no te pille por sorpresa:

Durante este finde no podrá estacionar o aparcar ningún tipo de vehículo entre unas horas establecidas, incluidas las bicicletas y los ciclomotores, en algunas calles de Madrid. Las zonas afectadas serán las siguientes:

Los Agentes de Movilidad junto a la Policía Municipal han establecido las medidas oportunas para retirar vehículos en todas las zonas que hemos señalado y a aquellos que todavía se encuentren estacionados en dichas zonas. No obstante, estos vehículos que retire la grúa no serán sancionados y no tendrán que pagar por la recogida.