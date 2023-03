Día de la Mujer: ellas conducen, ellas lideran

El grupo de personas que se encarga de llenar esta parrilla informativa, día tras día, está compuesto por cinco hombres y tres mujeres. La diversidad de opiniones, los puntos de vista de cada colectivo y la riqueza de este equipo no se ha conseguido con cuotas obligatorias . Gracias a la integración de nuestras voces podemos atacar realidades que, hace años, quedaban al margen de nuestras necesidades, como son el enfoque más práctico, seguro, sostenible y compartido que nosotras tenemos sobre la movilidad . Sin embargo, son los puestos directivos y las juntas de administración las que todavía están muy lejos de mostrar la paridad que sí se ejerce en las empresas. Por suerte, mujeres como las que traemos en este artículo demuestran que la valía para liderar no depende del sexo, género o raza con el que nacemos.

Laura Ros, Directora General de Volkswagen España , nos atendió entre reuniones y reuniones. En la firma han trabajado en un plan de igualdad que ha permitido tener, a día de hoy, un 35% de mandos intermedios o alta posición ocupados por mujeres, con el objetivo marcado en el 40% para 2025. En ese sentido, Ros anima a las mujeres: “es bueno levantar la mano, no tenemos que ser tímidas ni temer por nuestra capacidad o falta de competencia. Está demostrado que el talento no tiene género”.

Esa es la opinión de María Concepción Caja, Directora de Comunicación Corporativa e Interna de Stellantis: “falta cultura en la sociedad en general. Falsos estereotipos y prejuicios (a veces de los que no somos conscientes) que dificultan ese avance. No se trata de una falta de talentos.” Para superarlos, es necesario que no sean “medidas aisladas sin una verdadera intención detrás, ya que no llegan a ningún lado. Tienen que estar presentes desde la selección de perfiles hasta en los comités de carrera”.