Jaguar presentará un gran turismo eléctrico a finales de año que servirá de ejemplo de lo que quiere ser el fabricante a partir del año que viene. La presentación se llevará a cabo en Estados Unidos y formará parte de un proceso de transformación que empezará este verano y que tendrá como culminación la electrificación total de la marca británica. Aunque desde la dirección del fabricante no han confirmado la fecha de esta conversión, en 2020 apuntaron a 2025 y, parece, la intención es cumplir el objetivo o acercarse mucho.

En el contexto actual en el que vive el sector del automóvil reina la incertidumbre. La normativa europea dice que 2035 es el año del 100% eléctrico y el fin del resto de tecnologías -aunque eso está por ver- y parece que el consenso sobre la electrificación total como meta es unánime. No obstante, no hay suficientes cargadores, la tecnología actual -sobre todo en términos de batería- parece lejos del potencial que se le presupone y el mercado, aunque activo, no termina de arrancar.

Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi... son ya unas cuantas las marcas que propusieron fechas para el fin de la combustión bastante menos ambiciosas que la de Jaguar y ya se han desdicho, argumentando que el comportamiento del mercado no es el esperado y que la combustión y la hibridación aún tienen recorrido y, sobre todo potencial.