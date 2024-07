Seat aparca el proyecto de micromovilidad de SeatMÓ

No obstante, la compañía seguirá prestando garantía a los compradores de los modelos de moto eléctrica que se hayan vendido hasta ahora. De hecho, a día de hoy, SeatMÓ sigue ofertando los modelos y su servicio dentro de la web de Seat con tres motocicletas (MÓ 125 Performance, MÓ 125 y MÓ 50). Seat continua vendiendo las motos de Silence hasta que se acabe el stock de que dispone.

En a gosto de 2020 se puso en marcha el servicio de motosharing de Seat en Barcelona como complemento de SeatMÓ , que había nacido un año antes como una empresa centrada en la creación de servicios y productos de micromovilidad, con la moto eléctrica eScooter 125, desarrollada junto a Silence, y el eKickscooter 65 . La idea del sharing entraba en la filosofía de la marca: “Nuestra meta es convertirnos en el aliado que las ciudades necesitan para ser más eficientes, sostenibles y seguras”, apuntaba el máximo responsable de SeatMÓ, Lucas Casasnovas. Uno de los problemas es que esas ciudades parece que no contemplan la movilidad de la misma forma.

Con la puesta en pausa de Seat MÓ se pausa, obviamente, el ilusionante proyecto de Seat de disponer de un vehículo pequeño de micromovilidad cuyo precio iba a estar en torno a los 15.000 euros. Ya se habían hecho pruebas de validación y los propios ingenieros de Seat habían estado colaborando con los de Silence para optimizar el proceso de industrualización del vehículo.

No obstante, en las rondas de consulta hechas por la marca con los diferentes mercados, la previsión de pedidos no acababa de ser satisfactoria, lo que obligó a replantear el número de unidades programadas. No solo con el micorcoche, que en su prototipo se lamó 4Wheeler (y que llegó a estar anunciado en la página web de Seat).