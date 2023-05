‘Trampantojos’ automovilísticos

El titular que he utilizado es algo que me decía un viejo profesor de Diseño que tuve hace muchos, muchos años... En 2003 compartí esta máxima con el máximo responsable estilístico de Renault, Patrick Le Quément, que me daba la razón comentando que a él le gustaba perderse y buscar inspiración para detalles y comportamientos aerodinámicos buceando en trabajos y estudios de preguerra de los archivos y bibliotecas de Nüremberg.

Recurrir al pasado no es nuevo. Lo hemos visto con la resurrección de marcas -Mini, Abarth, Bugatti, Alpine, MG, o Lancia próximamente-, o modelos que ya fueron icónicos antes y que ahora lo vuelven a ser por su éxito comercial y miro a esos Fiat 500 o Mini resucitados con éxito a partir de esa imagen reconocida y que están hoy por encima de las marcas que los acogen a nivel reconocimiento por el gran público.

Luca de Meo, actual presidente de Renault, ha sido uno de sus más firmes creyentes en el retrodiseño -Fiat 500 y Abarth- y ahora va a explotar esta vía con los futuros Renault 4 y 5. Pero no son pocos los coches nuevos con guiños más discretos al pasado -se me viene a la cabeza ese pilar C del actual Peugeot 208 creado por Gilles Vidal y tomado del mítico 205-; incluso si voy al presente más reciente, si analizamos el futurista concept Lancia Pu+Ra HPE nos encontraremos con formas redondeadas de la berlina Aurelia de los ‘50, el color verde azulado de los Flaminia de los ‘60, las emblemáticas ópticas redondas traseras de los míticos Stratos, la luneta trasera del Beta HPE coupé...