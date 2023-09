El Honda ZR-V es un crossover del segmento C puramente híbrido de 4,57 metros de largo por 1,84 m de ancho y 1,62 m de alto , así que se coloca justo entre el HR-V (más compacto) y el CR-V (el más grande) . Este último pasa a los 4,71 metros de longitud por 1,87 m de ancho y 1,67 m de alto , con una distancia entre ejes de 2,70 metros, así que es un D-SUV .

Es decir, el bloque de gasolina solo pasa energía a través del generador y únicamente en el modo Engine es el motor térmico el encargado de mover las ruedas. Pese a lo complicado que pueda parecer, este sistema no tiene repercusión ninguna a la hora de conducir. Tras algunos kilómetros al volante, confirmo que los cambios son imperceptibles e incluso me resulta más agradable que el sistema de Toyota, más ruidoso y con variaciones en las revoluciones. Un detalle que no notas en los Honda ZR-V y CR-V híbridos.