La producción de estos superdeportivos híbridos arrancará en 2025 y no llegarán a los garajes de las mansiones de sus propietarios hasta 2026 , tras pagar n o menos de 2,6 millones de euros.

La ligereza no es su fuerte, dado que pesa 1.450 kilogramos, pero es más refinado y lujoso en su habitáculo. Tiene una mayor dotación tecnológica, conectividad y unos acabados en materiales nobles que quitan el hipo. Eso no lo hace más lento, al contrario, y eso que no tiene una dotación aerodinámica tan exagerada como el Agil. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,3 segundos y llega a los 300 km/h en solo 9 segundos, una flecha de formas sensuales que, pese a ser más discreto, dará que hablar.