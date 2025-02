Imagina esto: vas tranquilamente por la carretera, cantando tu canción favorita a todo pulmón, cuando de repente el testigo del cuadro se enciende. En efecto, te has quedado sin gasolina y las consecuencias pueden ser muy diferentes dependiendo de la situación.

Ya no solo es que puedes jugarte una multa de tráfico, sino que seguramente no sepas como abordar esta situación de la forma correcta. Por lo tanto, repasaremos hasta qué punto quedarte sin gasolina es legal o no y cómo tratar de la forma correcta esta situación.