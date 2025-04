Todos tenemos unas manías o hábitos que hacemos a diario y pensamos que no están haciendo ningún mal. Sin embargo, en el coche existen hasta 6 cosas que podrías evitar fácilmente y que no le están haciendo ningún favor a tu vehículo.

En el caso de que tengas que hacer una maniobra de puro reflejo estarás totalmente desprotegido y, dependiendo de la situación, podrías sufrir lesiones graves . Además, conducir de esta forma también te expone a que la mano se te resbale y tengas otro accidente. Por tanto, conduce con las manos a las 3 y a las 9 , dejando de lado todas esas películas que has visto de conducción.

De hecho, Bernie comenta en su vídeo que si tienes un coche con turbo y haces esto lo estás achicharrando poco a poco y te tocará visitar el taller . Una situación que no querrás experimentar, porque esta pieza tiene un coste de reparación entre 1.000 y 1.500 euros , un buen pellizco para tu bolsillo.

Podría tratarse de un consejo o truco para reducir el consumo del coche, ya que muchos que practican esta idea lo hacen por eso. Sin embargo, haciendo esto solo consigues que el motor trabaje más forzadamente, con más vibraciones y reduciendo mucho su eficiencia.

Por lo tanto, no estás consiguiendo ahorrar nada haciéndolo y, encima, le estás causando problemas a tu motor. Por ello, no vayas con la quinta marcha a 40 km/h, porque no le haces ningún favor a tu vehículo.