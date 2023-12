A menudo vemos campañas de la DGT en las que la seguridad de los conductores se superpone a cualquier otra cosa, más aún en periodos como las vacaciones de Navidad. Este año, la DGT ha querido hacer una campaña conjunta con Papá Noel, cuyo lema “Llegar tarde es mejor que no llegar” pretende calar en los conductores. No obstante, no se contentan con eso y de ahí que hayan querido dar 9 claves para que puedas circular seguro. Aquí abajo te las contamos.