¿Qué significan las siglas de los coches EV, BEV, HEV y PHEV?

Si quieres comprar un coche de energía alternativa y has hecho una búsqueda por Internet de las marcas o modelos que más te interesan, seguramente te habrás topado con alguna de estas siglas: EV, BEV, HEV, PHEV, MHEV, E-REV o FCEV. Si no te has informado previamente, es normal que desconozcas su significado, pero debes saber que es muy importante, puesto que hace referencia al tipo de motorización del vehículo.

Si acudes a un concesionario, el asesor comercial que te atienda siempre te hablará de coches eléctricos, híbridos convencionales o híbridos enchufables. Sin embargo, nunca está de más familiarizarse con la terminología que rodea a este tipo de coches que marcarán el futuro de la movilidad, ya que en algún momento la podrías necesitar, como por ejemplo para pedir las ayudas del Plan Moves III u otro tipo de subvención. A continuación, te detallamos qué significa cada una de estas siglas.