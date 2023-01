$!Sigue el premio Car Of The Year 2023 en directo

Sea el ganador que sea, la transición eléctrica toma protagonismo en esta edición de 2023. D e los siete candidatos , c uatro son puramente eléctricos . Hablamos del Jeep Avenger, Nissan Ariya, Volkswagen ID. Buzz y los Subaru Solterra - Toyota BZ4X , que suman un único candidato por sus notables similitudes. Por otra parte, tanto el Kia Niro como el Peugeot 408 y el Renault Austral incorporan versiones electrificadas en su gama, bien sean híbridas o híbridas enchufables e incluso 100% eléctricas.

Han cambiado mucho las cosas desde que arrancó el Car Of The Year en 1964, primer año del galardón que se llevó el Rover 2000. El esquema del sector es completamente distinto, conformado por grandes grupos como Stellantis (Peugeot), la Alianza (Renault-Nissan), la asociación Subaru y Toyota o el tándem Kia-Hyundai por parte de los coreanos, además del gran Grupo Volkswagen. Tal como subrayó el propio Xavier Pérez en la previa, que puedes leer aquí: “el Renault Austral es el único 100% español y, junto a la furgoneta Volkswagen ID Buzz y el Peugeot 408 son los únicos de marcas europeas”.