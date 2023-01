La gran mayoría dirán adiós por su bajo rendimiento en el mercado, como es el caso de los monovolúmenes , defenestrados ante la llegada de los todocaminos del segmento D. La obsesión de los compradores por esta tendencia de coches sobreelevados no solo deja atrás a los coches familiares, también a utilitarios y compactos de lo más icónicos. Luego está la transición hacia la movilidad electrificada, una hoja de ruta que nos obligará a despedirnos de superdeportivos de la talla del Audi R8, el primero de la lista.

Al otro lado del charco se pusieron las manos a la cabeza el pasado agosto: Dodgse se pasa a lo eléctrico. Esa decisión suponía, de facto, la finalización de la producción de los Dodge Charger y Dodge Challenger . Su motor no cumple con la idea de futuro de la marca, pese a que sí lo hace con sus clientes. Muestra de ello es que estos ‘muscle cars’ son todavía líderes de venta tras el Ford Mustang y por delante del Chevrolet Camaro.

La idea de los americanos del despacho tiene más de batería que de motor gasolina enorme y se llama Charger Daytona SRT Concept . Lo conocimos también en agosto y muestra, no solo la línea de diseño conservadora, sino la filosofía electrificada del futuro Dodge.

Un éxito que pretenden trasladar a su variante más cañera, el Abarth 500e , producido también en Polonia junto al Jeep Avenger, nombrado Car Of The Year 2023 hace justo unos días .

Que no cunda el pánico, el Fiat 500 seguirá produciéndose pero únicamente en su variante eléctrica : Fiat 500e . Es más, la firma tiene en este pequeño icono del automovilismo a su mejor baza, incluso lo cuela como el modelo eléctrico más vendido en España a lo largo de muchos meses.

La firma del óvalo es una de las que más escabechina de modelos realizará en 2023, además de los confirmados en 2022. El más doloroso, sin duda, es el Ford Fiesta . Este icónico utilitario ya no consigue el número de ventas que lo hace rentable , además de tener en el Ford Puma su peor rival en el mercado . Antes fueron los Ford Mondeo, que se fabricaba en Almussafes hasta el pasado enero, también canibalizados por sus alternativas todocamino.

Un segmento que ha terminado con las aspiraciones de los Ford S-Max y Galaxy . Los monovolúmenes familiares ya no tienen cabida en el mercado, o no todos tras el éxito del Dacia Jogger. Por ese motivo, las carrocerías para familias numerosas se despiden de las líneas de producción de Ford. Un adiós que también vivirá el Ecosport en la planta de Craiova (Rumanía) a lo largo de 2023, y eso que es un SUV de lo más capaz en terrenos off-road.

El número de ventas del Kia Stinger no son competitivas , así que en octubre de 2022 se habló del fin de su producción a lo largo de 2023. Desde su lanzamiento, este sedán coreano ha acumulado 23.657 unidades matriculadas, un dato pobre para la calidad de un modelo del que se esperaba más .

No parece que Kia tenga un reemplazo de combustión, pero tampoco de propulsión eléctrica más allá del Kia EV6 GT que está a años luz del concepto del Stinger. Una pena, su conducción, elegancia y motor V6 y 3.3 litros de 366 CV .

La firma de la estrella también se despedirá de algunos modelos a lo largo de 2023 y habrá cambios importantes. En diciembre, Mercedes Vitoria recortó la producción de furgonetas pero las decisiones también son a nivel global, empezando por el adiós al Mercedes-Benz EQC . Apenas ha estado un año en la línea, pero las ventas y los números no salen así que, tanto la planta de Bremen (Alemania) como la de Pekín (China), dirán adiós al primer modelo 100% eléctrico de la firma en mayo.

¿Los motivos? Todo parece apuntar a las bajas ventas, que les llevaron a cancelar su lanzamiento en América y que no parecen ir a mejor. Todavía menos si tenemos en cuenta la futura presencia del EQS y el EQE . El Mercedes Clase A también es de esos coches destinados a morir . Primero ha sido su variante sedán y para 2025 parece que su camino culminará de manera definitiva. La fiebre por los SUV lo ha desbancado, frente a propuestas como el GLA o el GLB.

Que la llegada de Luca de Meo al grupo Renault supondría una revolución era de esperar, algo que certificó al presentar el Plan Renaulution . El año 2025 se marcó como clave para la llegada de siete modelos eléctricos y otros siete integrantes nuevos, sin rellenar espacios por llenar. Es decir, la intención de Renault es acabar con aquellos modelos que no registran ventas suficientes para aportar margen a las cuentas generales.

Al Koleos lo jubilarán a lo largo de 2023 tras dos generaciones en la línea de producción. El Scénic, Grand Scénic, Talisman y Espace también han pasado y pasarán a mejor vida . El monovolumen lo hizo a finales de 2021 y la berlina se despidió de las fábricas a mediados de 2022, dejando al Grand Scénic como el último superviviente de 2022. Algo que no se repetirá este 2023.

Además, significaba que sí tendríamos la oportunidad de seguir viendo al Subaru WRX rodar por las carreteras del mundo. El que no se consuela es porque no quiere. Eso sí, hemos hablado con los representantes de la firma en España, el grupo Astara, que no ha recibido indicaciones de su llegada, como tampoco del abandono definitivo de la producción del STi.